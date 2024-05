Audizione in Antimafia, i deputati del Pd Puglia: "Chi accusa Emiliano interroghi la sua coscienza"

“La relazione del Presidente Emiliano è stata utile per chiarire una volta per tutte, qualora ve ne fosse bisogno, il contesto di grave problematicità nel quale l’amministrazione barese ha operato negli anni del suo primo mandato e, di conseguenza, l’enorme mole di attività che con impegno e costanza Emiliano e la sua giunta hanno dovuto mettere in campo per contrastare la fortissima presenza della criminalità organizzata in città. Il noto episodio dell’incontro con la sorella del Boss, come ha ribadito ancora una volta Emiliano, non può essere pienamente compreso senza conoscere questo quadro d’insieme". Così in una nota i deputati pugliesi del Partito democratico, Ubaldo Pagano, Marco Lacarra e Claudio Stefanazzi intervengono in merito all'audizione in Commissione Antimafia del presidente della Regione, Michele Emiliano.

"Quell’incontro, come tante occasioni di confronto con i cittadini che ci sono state quotidianamente dentro e fuori i confini di Bari Vecchia, è servito ad affermare un concetto che all’epoca in tanti quartieri della città era pressoché sconosciuto: lo Stato c’è, impone la sua autorità e le sue regole e non consente a nessuno di sfidarlo o sostituirsi ad esso. Se anche di fronte a questi chiarimenti qualcuno vorrà continuare ad accusare strumentalmente Emiliano di connivenza con la mafia, dovrà interrogare la sua coscienza e domandarsi se nella sua vita è riuscito a fare anche un millesimo di ciò che Michele Emiliano ha fatto per Bari e per la Puglia in termini di eradicazione della presenza e della cultura mafiosa in tutti gli anni in cui ha governato, sia la città che la regione.”

“Come volevasi dimostrare - afferma in una nota a conclusione dell'audizione il deputato Pd, Claudio Stefanazzi - la convocazione del Presidente Emiliano in Commissione Antimafia è stato un pretesto per offrire ai parlamentari del centrodestra un palcoscenico per il tiro al bersaglio. Ciò che è accaduto oggi rappresenta un precedente gravissimo per la Commissione stessa, piegata per soddisfare la sete giustizialista di certi individui. Solo grazie alla disponibilità e al senso delle istituzioni di Michele Emiliano, l’audizione di oggi ha evitato di trasformarsi in una vera e propria umiliazione dell’organo, della sua storia e del senso profondo e imprescindibile della sua istituzione.”