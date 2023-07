Criminalità organizzata, il procuratore Rossi: "La mafia nel territorio pugliese è un tema centrale"

"Riguardo all'inchino se penso a Bari è stato un episodio molto grave, ma non un segno di qualcosa di strutturale. È derivato da un evento tragico". Sono queste le parole, raccolte dall'AdnKronos, del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, Roberto Rossi, ascoltato oggi in audizione davanti alla Commissione parlamentare Antimafia. Il procuratore ha risposto a una domanda sulla vicenda del corteo funebre di Christian Di Gioia scortato da scooter in città.

"L'episodio è stato grave ed era anche prevedibile che succedesse qualcosa - ha aggiunto Roberto Rossi, precisando che si è agito in modo di "evitare problemi di Ordine Pubblico" ma sottolineando che "la repressione ci sarà".

Secondo il procuratore Rossi, inoltre, occorre porre "attenzione ai tribunali distrettuali: a Bari, per una serie di riforme normative anche europee, si concentra un numero molto elevato di procedimenti". Rossi ha spiegato che se da un lato è aumentato il numero dei pm dall'altro non è aumentato il numero dei giudici: "I colleghi lavorano dalla mattina alla sera, ma il problema è strutturale".

"Bisogna rafforzare la capacità di investigazione digitale - ha dichiarato il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari - Questo è un tema complicatissimo. Siamo indietro rispetto alla criminalità organizzata".

Per Rossi bisogna verificare con attenzione "gli effetti che le riforme possono avere sulla criminalità organizzata". Il procuratore di Bari ha fatto alcuni esempi, come la competenza collegiale sulla misura cautelare o le norme sull'interrogatorio preventivo e ha osservato: "Io non sono preoccupato di eventuali modifiche, ma sono preoccupato quando queste possono porre problemi operativi".

"La mafia nel territorio pugliese e in particolare nel foggiano è un tema centrale da porre - ha sottolineato Rossi - Chiedo che la Commissione spinga per far continuare e mantenere l'alleanza istituzionale che lavora molto bene contro la criminalità pugliese".

"La domanda di stupefacenti è in aumento - ha ribadito il procuratore - Ci preoccupa l'arrivo dell'eroina"

"L'audizione è stata molto utile", ha detto la presidente della Commissione parlamentare Antimafia, Chiara Colosimo, al termine dell'audizione del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, Roberto Rossi, rispondendo positivamente alla richiesta dello stesso procuratore di puntare sull'alleanza istituzionale contro la criminalità organizzata. "Non faremo mancare il nostro apporto e lavoreremo sugli spunti che ci ha lasciato" ha concluso Colosimo.