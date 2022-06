Risalgono i contagi Covid in Puglia, i dati Gimbe: + 38,1% di casi in una settimana

Mostra segni di risalita anche in Puglia la curva dei contagi Covid. E' quanto emerge dal monitoraggio della fondazione Gimbe, relativo alla settimana compresa tra l'8 e il 14 giugno. In particolare, i casi sono aumentati del 38,1% rispetto ai sette giorni precedenti, con un numero di positivi ogrni 100mila abitanti pari a 522. A far registrare il maggior incremento settimanale di casi è la Bat, seguita da Foggia (+55,3%), Bari (+46,5%), Brindisi (+28,2%), Lecce (+24,4%) e Taranto (+8,8%).

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, il tasso di occupazione delle terapie intensive è del 2%, in linea con la media nazionale, mentre il tasso di occupazione in area medica è pari al 7,1%, più alto della media nazionale.