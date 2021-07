Effetto Green Pass, è boom di prenotazioni di vaccini: nel Barese +30%

A fine giornata le prenotazioni dei vaccini nel Barese sono aumentate di oltre il 30%. Il dato, confermato da fonti sanitarie all'agenzia Ansa, è superiore a quello fornito in mattinata dall'assessore regionale Lopalco (10%).

Una crescita legata probabilmente all'obbligo del green pass a partire da agosto. Che si riflette anche nelle altre province. In quella di Taranto, ad esempio, si è passati da una media di circa 1.700 prenotazioni al giorno alle 4.026 di oggi, numero non ancora definitivo. Le prenotazioni in questa provincia, dunque, sono triplicate. In provincia di Brindisi si passa da circa 1.100 prenotazioni alle 1.500 di oggi; anche nel Foggiano si vede invece un dato simile al Barese.