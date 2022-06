Autista Amtab aggredito a morsi e calci in piazza Moro, la denuncia: "Situazione sempre più fuori controllo"

Dapprima non avrebbe risposto alle richieste dell'autista di scendere dal bus Amtab perchè era "mezzo nudo" ed aveva "comportamenti inconsulti" nei confronti dei passeggeri. Quindi, dopo essersi denudato, si sarebbe scagliato contro il conducente, prendendolo a morsi sul collo e a calci: è quanto avvenuto ieri in piazza Moro, nel centro di Bari, dove un uomo di origini straniere avrebbe assalito e ferito l'autista del mezzo nelle vicinanze della 'piastra' capolinea. Il guidatore è stato soccorso da personale del 118. L'aggressore, invece, è stato bloccato dalle Forze dell'Ordine, intervenute immediatamente sul posto, e quindi portato al Policlinico per alcuni accertamenti.

Si è trattato dell'ultimo episodio di una lunga serie di aggressioni e atti che mettono spesso a rischio gli operatori dell'azienda di trasporto urbano del capoluogo pugliese: "Piazza Moro - spiega a BariToday Giuseppe Rongone, segretario territoriale Cisas Bari - è da sempre un luogo difficile e da tempo ormai abbiamo chiesto un presidio fisso di polizia per tutelare il personale dell'azienda e gli utenti, tra cui vi sono anche molti turisti a rischio scippo".

Nei giorni scorsi le sigle sindacali (tra cui FIlt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa CIsal, Ugl, Cildi, Confail e Cisas) avevano scritto una lettera a prefetto, sindaco e forze dell'ordine sottolineando proprio la situazione della piazza antistante la stazione centrale e segnalando un altro 'caso': lo scorso 5 giugno, infatti, un uomo in evidente stato di ebbrezza era crollato al suolo, causando "panico e agitazione" tra i passanti e gli utenti Amtab. La gestione dell'area, sottolinea ancora Rongone, "è sempre più pesante e difficile, tra episodi di questo tipo e altri come quelli legati a baby gang che importunano noi conducenti e passeggeri. Siamo ormai ben oltre il livello di guardia".