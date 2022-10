Auto data alle fiamme in campagna, il ritrovamento tra Noicattaro e Torre a Mare: era stata rubata

Abbandonata e bruciata nelle campagne tra Noicattaro e Torre a Mare, dopo essere stata rubata. A rinvenire l'auto, in una zona non facilmente 'visibile' e raggiungibile, sono state nel pomeriggio di sabato le guardie dell'associazione Anuu migratoristi, impegnate in servizi preventivi sul territorio rurale.

Sono state quindi allertate le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti, e si è proceduto al recupero e alla rimozione della carcassa. Il veicolo, del quale erano ancora visibili le targhe, è risultato oggetto di furto.