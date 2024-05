Auto rubata a Palese, il dramma di un 33enne disabile: "Mi serve per vivere, aiutatemi a ritrovarla"

"Sono un uomo di 33 anni in sedia a rotelle di Bari Palese. È sparita la mia auto, una Opel crossland targata Gp 128 Hr, con la quale mi sposto per la fisioterapia ed ho la possibilità di vivere una vita normale. Vi prego di condividere il post per aiutarmi a ritrovarla". Il giovane Daniele Di Gioia ha lanciato una appello sui social per cercare di ritrovare la sua vettura, rubata ieri nel capoluogo pugliese.

Il messaggio si sta diffondendo rapidamente sui mezzi di comunicazione, con la speranza che l'auto possa essere ritrovata.