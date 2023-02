Raid vandalico notturno a San Pasquale: distrutti vetri di numerose auto in sosta

Un raid vandalico, la notte scorsa, ha provocato il danneggiamento di numerose auto in sosta su via Bernardini, strada a pochi metri da via Amendola, nel quartiere San Pasquale di Bari.

L'episodio è stato denunciato su Facebook da un cittadino che ha notato le vetture distrutte a pochi passi dai locali dell'ex mercato. Un atto che ha colpito i residenti della zona, alcuni dei quali hanno ricevuto l'amara sorpresa di ritrovare la propria auto con i vetri rotti. Il raid sarebbe già al vaglio delle Forze dell'Ordine: resta da capire se nell'area vi possano essere telecamere che abbiano ripreso la scena.