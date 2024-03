Inseguimento sulla Provinciale per Corato: gasolio lanciato contro la 'Volante' della Polizia, bloccata auto in fuga

I malviventi, a bordo di una Alfa Romeo Stelvio, hanno tentato di seminare i poliziotti della 'Volante' sulla strada per Corato. La Provinciale 231 è stata teatro di uno spettacolare inseguimento degno delle migliori sceneggiature di Hollywood, con i criminali che avrebbero tentato prima di accecare con un faro alogeno gli agenti e poi lanciato del gasolio contro il parabrezza dell'auto della Polizia.

Gli agenti avevano individuato i criminali durante alcuni controlli ad Andria, finalizzati al contrasto dei furti di auto. La 'Volante', è intervenuta in seguito ad alcune segnalazioni giunte presso la Sala Operativa in merito ad una "Alfa Romeo Stelvio scura": secondo le indicazioni giunte alle Forze dell'Ordine, gli uomini a bordo della vettura avrebbero trafugato delle targhe da auto in sosta. L'auto di pattuglia è riuscita ad intercettare la vettura dei ladri, sui cui viaggiavano 4 persone a volto coperto. Alla vista degli agenti, i malviventi sono fuggiti, dando così vita all'inseguimento sulla provinciale 231, in direzione di Corato.

Dopo aver messo in campo vari trucchi per seminare i poliziotti, i ladri a bordo dell'Alfa Romeo avrebbero tentato di speronare la 'Volante' contro il guardrail in contrada Capitolo (nel territorio di Trani). La loro corsa, però, è finita contro un muretto di cemento posto a ridosso del margine della strada: dopo l'impatto, hanno abbandonato l'auto e si sono dati alla fuga a piedi, allontanandosi nelle campagne della zona.

All’interno della Stelvio, sottoposta a sequestro, sono è stata trovata una lastra metallica che sarebbe servita come riparo balistico per sostenere un eventuale conflitto a fuoco. Nell'auto sono stati scoperti anche picconi, piedi di porco, tronchesi, mazze ed altri oggetti utili per lo scasso. A bordo della vettura c'erano inoltre un jammer con 12 antenne, 3 pistole a salve, targhe appartenenti a varie auto, una paletta con effigie 'Ministero della Difesa', svariati mazzi di chiavi di auto, una luce led blu lampeggiante simile a quella usata dalle Forze di Polizia. Tutto il materiale è stato sequestrato, in attesa degli ulteriori accertamenti di Polizia Scientifica.