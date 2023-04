Distrutta un'altra auto del servizio sharing a Bari: minicar vandalizzata e abbandonata a San Pasquale

Vandalizzata e lasciata in una strada del quartiere San Pasquale di Bari: è l'ennesimo episodio ai danni del servizio di noleggio auto della Pikyrent, la cui flotta è composta da minicar elettriche. Ignoti hanno distrutto i vetri di una vettura rinvenuta parcheggiata (su un'area non autorizzata) in via Nizza. Tutt'attorno al veicolo erano visibili i frammenti dei finestrini spaccati.

Solo pochi giorni fa altri vandali avevano dato fuoco a 4 motorini della flotta scooter a noleggio della Pikyrent: i motorini erano stati rinvenuti bruciati a Carbonara e Carrassi. Alcune settimane fa, invece, qualcuno aveva vandalizzato un'altra vettura lasciandola nell'area giochi (non ancora completata) del giardino di via Siponto a Japigia.