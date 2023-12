Auto rubata alla Polizia e ritrovata in una concessionaria di Santeramo, arrestato il titolare

L'auto, rubata lo scorso 13 dicembre nei pressi del palazzo della Procura di Bari in via Dioguardi, è stata ritrovata in una concessionaria di Santeramo. La vettura, una Fiat Abarth, era di proprietà del Ministero dell'Interno e in dotazione alla Polizia di Stato.

Le indagini condotte dagli inquirenti subito dopo il furto, hanno permeso il rapido ritrovamento del mezzo che era a disposizione di un 34enne di Santeramo, titolare di una concessionaria auto.

L'uomo avrebbe dichiarato alle Forze dell'Ordine di aver acquistato l'auto da due giovani, pur rimanendo insospettito da alcuni aspetti: i due venditori, infatti, non avrebbero fornito doppie chiavi e documenti di circolazione.

Il titolare della concessionaria è stato arrestato per ricettazione. il 34enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari: il gip ha rigettato la richiesta di detenzione in carcere formulata dal pm.