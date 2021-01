Auto rubata a Bitonto e 'cannibalizzata' nella Bat: scattano le denunce per due persone

Ai due cerignolani in trasferta è stata quindi contestata l’ipotesi di reato di ricettazione: per loro è quindi scattata la denuncia

Un'auto rubata pochi giorni prima a Bitonto e smembrata e con i pezzi pronti per essere rivenduti: i Carabinieri hanno denunciato, ad Andria, due persone originarie di Cerignola, ritenute responsabili di "acquisto di materiale di dubbia provenienza".

I militari, nel corso di controlli sulla strada provinciale 231, hanno notato una vettura con un carico abbondante e sospetto: nel vano posteriore vi erano numerosi pezzi di ricambio 'nuovi'.

Le due persone nell'auto sono state quindi condotte in caserma. I successivi accertamenti hanno consentito di stabilire che i ricambi rinvenuti. in realtà, appartenessero tutti alla stessa autovettura rubata a Bitonto poi 'cannibalizzata' per ricavarne diversi ricambi usati. Ai due cerignolani in trasferta è stata quindi contestata l’ipotesi di reato di ricettazione: per loro è quindi scattata la denuncia.