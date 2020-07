Nella masseria abbandonata gli 'scheletri' delle auto rubate nel Barese: nei guai una coppia

Gli 'scheletri' delle auto ritrovate nelle campagne di Ascoli Satriano, nel Foggiano, appartenevano a veicoli rubati anche nel Barese. Oltre che da Barletta, provenivano da Ruvo di Puglia, Casamassime e Mola di Bari, le auto smontate: due persone di Orta Nova ne stavano caricando i pezzi su un furgone. I carabinieri di Ascoli Satriano li hanno beccati in flagranza di reato in una masseria abbandonato in località San Leonardo: si tratta di un 49enne e di una 46enne, già note alle forze dell'ordine, poi denunciate in stato di libertà per ricettazione.

Nel furgone, i militari hanno anche trovato attrezzi per lo scasso, poi sequestrato, forse usati per rubare i sei veicoli, di varie marche e modelli, rinvenuti sul posto.