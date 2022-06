Auto e furgoni rubati smontati per ricavare pezzi di ricambio, i veicoli sottratti anche nel Barese: due arresti

Si sarebbero approvvigionati di veicoli provenienti da furti (commessi anche in provincia di Bari) e li avrebbero smontati, per poi ricavarne parti meccaniche o di carrozzeria da rivendere, oppure da utilizzare per la riparazione di altri veicoli. Due uomini, un 62enne e un 49enne, entrambi della provincia di Lecce, sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di Maglie con le accuse di riciclaggio e ricettazione.

Come riporta Lecceprima, i veicoli sarebbero stati provento di furti messi a segno non solo nel Salento, ma anche nel Barese. In particolare, le indagini hanno preso avvio proprio dal furto di un Doblò avvenuto a Putignano. Il Gps installato sul mezzo, infatti, aveva condotto i militari in una zona in aperta campagna nei pressi di Sanarica, nel Leccese, permettendo così ai militari di individuare una sorta di garage in cui uno dei due arrestati era stato sorpreso a smontare il Doblò rubato. In quell'occasione, i carabinieri avevano rinvenuto anche fiancate, tagliate per lungo, di una Fiat 500 nera, senza disporre di altri dettagli per identificarne la proprietà. Da quell'episodio hanno preso così avvio le indagini che hanno portato agli arresti odierni.

