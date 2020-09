Presentati i dieci 'pilastri' del programma di Emiliano: "Puglia sostenibile tra ambiente, sociale e lavoro"

La coalizione di centrosinistra a sostegno di Michele Emiliano per la riconferma alla Presidenza della Regione Puglia ha presentato il programma elettorale, creato con il percorso di partecipazione 'Futuro in corso', grazie a incontri e tavoli online a causa del distanziamento covid.

Il programma composto da 10 pilastri, spiegano i promotori, "è il frutto del lavoro dei dieci tavoli di discussione che si sono svolti online il 5 agosto scorso, con la partecipazione di 500 pugliesi riuniti in stanze virtuali, e dei contributi raccolti nelle decine di documenti e proposte inviate attraverso il sito www.micheleemiliano.it.

"Il nostro programma - dichiara Michele Emiliano - è scritto dai pugliesi, da persone che non subiscono passivamente decisioni calate dall’alto, ma che studiano, si informano, danno voce alle diverse realtà e prendono in mano il loro destino. È questa grande determinazione che ci porta ad avere la schiena dritta, a difendere sino in fondo i valori in cui crediamo, a darci da fare, sempre, per raggiungere nuovi obiettivi di crescita per una lunga vita felice. Il programma, frutto di un reale e ampio processo di partecipazione, ha anche il pregio di poter essere verificato nella sua attuazione. Perché quando diciamo una cosa, poi la facciamo. E vogliamo che cittadini, sindaci, amministratori, associazioni possano monitorare il nostro operato attraverso i dispositivi previsti dalla legge regionale sulla partecipazione. C’è tanto lavoro e passione dietro queste linee programmatiche, che è libero da interessi di parte e scritto nell’esclusiva prospettiva del bene comune".

I 10 pilastri del programma indicano la rotta scelta dal centrosinistra per prossimi 5 anni: una Puglia sostenibile dal punto di vista ambientale, economico e sociale è la chiave fondamentale del programma, declinata in tutti i settori delle politiche regionali. Un Green New Deal, un grande piano di investimenti che, a partire dalle risorse europee del Recovery Fund e del prossimo ciclo di programmazione, realizza in Puglia la decarbonizzazione, nella transizione ecologica e digitale. "Difendiamo gli interessi dei pugliesi innanzitutto -. aggiunge Emiliano -, da chi pensa di sottrarre risorse al Mezzogiorno, anteponendo gli interessi delle regioni del Nord anche nella ripartizione delle risorse del Recovery Fund. È una grande occasione per affrontare i nodi infrastrutturali, completare opere importanti, investire su sanità, welfare, istruzione, innovazione e ricerca così importanti per le imprese".