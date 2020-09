Pregiudicato controllato dalla Polizia nell'Umbertino: inveisce e minaccia gli agenti, denunciato

Un 33enne barese è stato denunciato dalle Volanti della Polizia in via Bozzi, nel quartiere Umbertino di Bari: l'uomo è accusato di ingiurie e minacce a Pubblico Ufficiale. Secondo una ricostruzione, il 33enne pregiudicato avrebbe dato in escandescenza durante un controllo degli agenti, imprecando e minacciando i poliziotti. Per questa ragione è scattato il deferimento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel corso di un altro servizio al Libertà, invece, gli agenti hanno individuato un altro pregiudicato, un 40enne, mentre violava il Daspo Urbano, provvedimento che vieta la circolazione in determinate aree urbane della città a soggetti precedentemente segnalati dalle Forze dell'Ordine. Per l'uomo è scattata la denuncia.