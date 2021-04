Omicidio al Libertà, il 45enne ucciso da un'unica coltellata al torace

L'esito dell'autopsia: sarebbe stato un unico fendente a causare la morte di Giuseppe De Mattia, deceduto giovedì scorso al Policlinico, dopo una lite in via Ravanas. Una 17enne ha confessato il delitto, riferendo di essere intervenuta in difesa della madre