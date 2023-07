Autobotti della Brigata Pinerolo a sostegno dello spegnimento dell’incendio in agro di Poggiorsini

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

E’ continuato anche ieri l’impegno dell’Esercito a supporto delle unità ingaggiate a domare le fiamme nel Parco dell’Alta Murgia. Ieri pomeriggio sono intervenuti, analogamente a quanto accaduto il giorno 19 luglio che ha visto il Reggimento Logistico di Bari supportare i vigili del Fuoco con autobotte di grande capacità che ha erogato oltre 30000 litri di acqua, gli assetti del 7⁰ reggimento bersaglieri di Altamura, ambedue unità alle dipendenze della Brigata Meccanizzata "Pinerolo", con assetti per i rifornimento idrico erogando in breve tempo 38000 litri d’acqua. L'utilizzo di autobotti di grande capacità dell'Esercito ha consentito di accelerare in modo significativo e sul posto il rifornimento dei mezzi impegnati nella lotta al fuoco.