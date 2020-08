Autobus si rompe in piazza Garibaldi, mezzi Amtab costretti in coda per un'ora

Chi è passato nelle vicinanze di via Crispi, nel quartiere Libertà di Bari, intorno alle 19.30 di ieri sera si chiedeva se si trattasse di un qualche tipo di evento. Non capita tutti i giorni, infatti, di vedere una decina di autobus del servizio pubblico barese in fila in un corteo che si estendeva fino a piazza Garibaldi. Il motivo, invece, era ben diverso: la coda di mezzi si è creata a causa di un problema al primo degli autobus, rimasto fermo in una via a senso unico (quella che da piazza Garibaldi porta in corso Vittorio Emanuele), con i cunei sulle ruote per impedire spostamenti non voluti.

Per gli autisti (e i passeggeri) degli altri mezzi, quindi, non è rimasto altro da fare che attendere il rimorchio che liberasse la strada, arrivato circa un'ora dopo. Minori disagi anche al traffico: la situazione si è risolta intorno alle 20.40.