Autofficina non autorizzata in un capannone, di fianco una discarica con rifiuti speciali: scattano i sigilli

Avevano messo in piedi un'officina in un capannone agricolo, senza però avere i permessi di legge. A scoprire l'attività abusiva ad Acquaviva delle Fonti, è stata la polizia stradale, che ha sanzionato i responsabili con una multa di 5164 euro, sequestrando anche l'attrezzatura presente. In particolare, gli agenti hanno scoperto che l'autofficina eseguiva lavori di meccanica e carrozzeria, senza che i meccanici impiegati risultassero in possesso della qualifica di responsabile tecnico.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In un'area attigua al capannone, è stato poi scoperto un deposito abusivo contenente rifiuti speciali altamente inquinanti (ricambi ferrosi, pezzi di meccanica, numerosi contenitori di oli esausti, batterie e filtri dell’olio). È stata perciò anche sequestrata l'area della discarica. "È bene ricordare, tuttavia- spiegano dalla Stradale - che chiunque si serva di un'officina è tenuto a verificare che essa sia autorizzata. Infatti, anche i proprietari delle automobili presenti nell'officina - in fase di riparazione - incorrono in una sanzione amministrativa di euro 86".

Gallery