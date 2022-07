Incidente sulla SS99: veicolo finisce fuori strada, automobilista morta sul colpo

Una 48enne, originaria di Altamura, ha perso la vita nell'incidente avvenuto questo pomeriggio sulla strada statale 96. Secondo quanto riportato dall'Agenzia Dire, i rilievi degli agenti della polizia locale sembrerebbeo mostrare che l'auto guidata dalla vittima sia uscita fuori strada. Ancora da accertare le cause del sinistro, che ha coinvolto tre auto, con il ferimento di una seconda persona. Per la 48enne sono stati inutili i soccorsi prestati dal 118: è morta sul colpo. A lavoro sul tratto stradale ci sono le squadre Anas, i vigili del fuoco e la Polizia locale.

La Statale 99 è stata chiusa al traffico in seguito all'incidente stradale, avvenuto in prossimità del chilometro 2400 - in zona Altamura. Sul posto sono intervenute anche le squadre dell'Anas e le forze dell'ordine, che stanno deviando il traffico in direzione Matera lungo la SS96 al km 80,000 (svincolo Via Selva) con proseguimento lungo la SP27 per poi riprendere la SS99 al km 4,000.

Notizia in aggiornamento. Ultimo aggiornamento ore 20.19