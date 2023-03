Autonomia differenziata delle regioni, Emiliano contro la riforma Calderoli: "Penalizza l'unità nazionale, la Puglia chiede il ritiro del disegno di legge"

"La Puglia ha espresso parere contrario al ddl Calderoli e ne ha chiesto il ritiro”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, al termine della Conferenza delle Regioni, oggi a Roma, riferendosi alla riforma dell'autonomia regionale differenziata, preparata dal Governo Meloni.

"Abbiamo l'impressione della continua accelerazione su un processo del quale non si conosce l'esito - ha continuato Emiliano - Si rischia di avere a breve un Paese nel quale un'impresa, una famiglia, un cittadino, muovendosi sul territorio nazionale rischia di avere come interlocutore, per materie importantissime, a volte lo Stato e a volte le Regioni, sia dal punto di vista legislativo, che amministrativo. Si rischia di stritolare tutti i comuni italiani sotto il peso di regioni che diventeranno onnipotenti. E questo non corrisponde al disegno del legislatore costituzionale e neanche a un criterio di buona amministrazione. Per queste ragioni, la Puglia, a tutela dei comuni e a tutela dell’unità nazionale, ha chiesto il ritiro del ddl Calderoli".