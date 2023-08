Interventi su pavimentazione e barriere: chiusure notturne sulla A14 per le stazioni di Bari Sud e Bitonto

Alcune chiusure notturne sono previste, nei prossimi giorni, per le stazioni di Bari Sud e Bitonto sull'A14 Bologna-Taranto.

In particolare, per lavori di pavimentazione, dalle 23 di mercoledì 30 alle 5 di giovedì 31 agosto, sarà chiusa la stazione di Bari sud, in entrata verso Pescara. In alternativa Autostrade consiglia di entrare alla stazione di Bari nord.

Ancora, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: dalle 00:00 alle 5:00 di mercoledì 30 agosto, sarà chiusa la stazione di Bari sud, in entrata verso Taranto. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Acquaviva delle Fonti; dalle 00:00 alle 5:00 di giovedì 31 agosto, sarà completamente chiusa la stazione di Bitonto, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bari sud o di Molfetta.