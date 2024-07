Lavori sull'A14: chiuse per una notte le stazioni di Molfetta e Bitonto

Due chiusure notturne sono previste nei prossimi giorni per le stazioni di Molfetta, Bitonto e Trani sull'A14 Bologna-Taranto.

Come comunica Autostrade, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 22 di martedì 2 alle 6 di mercoledì 3 luglio, sarà chiusa la stazione di Molfetta, in entrata verso Pescara e in uscita per chi proviene da Bari e da Pescara. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Trani o di Bitonto.

Nei giorni successivi, per permettere attività di ispezione delle barriere di sicurezza, dalle 22 di mercoledì 3 alle 6 di giovedì 4 luglio, sarà chiusa la stazione di Bitonto, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bari sud o di Molfetta. Ancora, dalle 22 di giovedì 4 alle 6 di venerdì 5 luglio, sarà chiusa la stazione di Trani, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Molfetta o di Andria Barletta.