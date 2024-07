Lavori di manutenzione sull'autostrada A14: chiusure notturne nel tratto Bari Sud-Acquaviva

Chiusure notturne del tratto Bari Sud-Acquaviva delle Fonti sull'autostrada A14 sono previste nei prossimi giorni, per consentire - rende noto Autostrade - per consentire lavori di manutenzione cavalcavia e di pavimentazione.

In particolare, nelle notti di lunedì 22 e martedì 23 luglio, con orario 22-6, sarà chiuso il tratto Bari sud-Acquaviva delle Fonti, in entrambe le direzioni, Taranto e Bari/Pescara. Di conseguenza, saranno contestualmente chiuse le aree di parcheggio "Virgilio ovest" e "Virgilio est", situate rispettivamente verso Taranto e in direzione di Bari/Pescara e le aree di servizio "Acquaviva delle Fonti ovest" e "Acquaviva delle Fonti est", verso Taranto e Bari/Pescara.

In alternativa Autostrade consiglia i seguenti itinerari: verso Taranto, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Bari sud, proseguire sulla viabilità ordinaria: SP236 verso Bari, SS16 Tangenziale di Bari in direzione di Brindisi, fino all'uscita 13, SS100 verso Taranto e SP125 Acquaviva-Sammichele verso Acquaviva delle Fonti, per rientrare sulla A14 alla stazione di Acquaviva delle Fonti; verso Bari/Pescara, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Acquaviva delle Fonti, percorrere la viabilità ordinaria: SP125 Acquaviva- Sammichele verso Sammichele di Bari, SS100 in direzione di Bari, SS16 Adriatica verso Foggia fino all'uscita 10 B, SP236 in direzione di Cassano delle Murge fino a raggiungere la stazione di Bari sud, da dove sarà possibile entrare sulla A14 in direzione di Bari.

Nelle due notti di mercoledì 24 e giovedì 25 luglio, con orario 22-6, sarà chiuso il tratto Acquaviva delle Fonti-Bari sud, verso Bari/Pescara. Contestualmente, saranno chiuse l'area di servizio "Acquaviva delle Fonti est" e l'area di parcheggio "Virgilio est". In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Acquaviva delle Fonti, percorrere la viabilità ordinaria: SP125 Acquaviva-Sammichele verso Sammichele di Bari, SS100 in direzione di Bari, SS16 Adriatica verso Foggia fino all'uscita 10 B, SP236 in direzione di Cassano delle Murge fino a raggiungere la stazione di Bari sud, da dove sarà possibile entrare sulla A14 in direzione di Bari.