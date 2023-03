Autostrada A14, domani chiusa la stazione di Acquaviva: tecnici al lavoro sulle barriere di sicurezza

Sull'autostrada A14 Bologna-Taranto dalle 22 di lunedì 13 marzo alle 6 del giorno successivo (martedì 14), sarà chiusa la stazione di Acquaviva delle Fonti, in entrata verso Bari e in uscita per chi proviene da Taranto. La sospensione della circolazione nel tratto del casello, informa Autostrade in una nota, è necessaria per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza.

Sono consigliati dei percorsi alternativi che portano all'utilizzo della stazione 'Bari Sud' in entrata verso il capoluogo pugliese, mentre per chi proviene in uscita da Taranto è suggerito il casello 'Gioia del Colle'.