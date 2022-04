Autovelox sulla statale 16 a Palese, piovono segnalazioni e polemiche. La Polizia stradale: "L'apparecchio non è attivo"

La sua presenza non è sfuggita agli automobilisti in transito, e diverse sono state le segnalazioni (giunte anche alla nostra redazione) relative a un nuovo autovelox installato lungo la statale 16, in direzione sud, all'altezza di Palese.

Le polemiche sull'autovelox

L'apparecchio, collocato in prossimità dei famigerati 'curvoni', punto in cui spesso si verificano incidenti, è finito al centro di polemiche in particolare per la sua collocazione, ritenuta poco visibile. A raccogliere le lamentele degli automobilisti anche il consigliere comunale barese Fabio Romito: "Mi segnalano che da qualche giorno è stato installato, fra il San Paolo e Palese, questo nuovo autovelox perfettamente nascosto dietro un palo.ù - scrive Romito su Fb - Non è un modo per tutelare gli automobilisti, ma per sottrargli denaro in maniera meschina. Sto preparando una interrogazione per chiedere tutte le informazioni del caso perché ritengo sia il caso di rimuoverlo immediatamente".

"Apparecchio non attivo, sarà coperto"

Nella stessa zona, come gli automobilisti che percorrono quel tratto sanno, vengono già posizionati autovelox mobili da parte delle forze dell'ordine. L'autovelox in questione, in ogni caso, per il momento non è funzionante. La Polizia stradale, contattata da Baritoday, ha confermato che l'apparecchio non è attivo. Le verifiche finalizzate all'effettivo completamento dell'installazione sono ancora in corso, e nelle prossime ore l'apparecchio sarà coperto, in attesa delle valutazioni sull'effettiva attivazione.