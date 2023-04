Strade ad alta intensità di traffico nel Barese, ok agli autovelox per il controllo della velocità: individuati 5 tratti

Cinque tratti di strada tra Bari e provincia, caratterizzati da traffico spesso intenso e da particolari condizioni che possono comportare un maggiore rischio di incidenti. La Prefettura di Bari, al termine di una serie di incontri sul tema della sicurezza dei trasporti e del traffico veicolare, analizzando anche i dati dell'Osservatorio sull'incidentalità stradale insediato presso la stessa Prefettura, ha emanato un decreto (in vigore dal prossimo 1 maggio) che individua nuovi tratti stradali su cui "è possibile utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, volti al rilevamento a distanza" di violazioni quali l'eccesso di velocità e il divieto di sorpasso "senza obbligo della contestazione immediata di cui all'art 200 del Cds".

I tratti interessati dalla possibile installazione di autovelox, già individuati nei mesi scorsi e quindi inclusi nel nuovo decreto prefettizio, riguardano sia Bari che la provincia. Nel territorio di Bari, il tratto della Statale 16 tra i km 788 e 798 (in entrambe le direzioni), ovvero tra Santo Spirito e la fine dei curvoni di Palese, spesso segnato da incidenti anche gravi. Sempre sulla statale 16, individuato il tratto tra i km 811+350 e 816 (zona San Giorgio-Torre a Mare) dove alla velocità può sommarsi il pericolo rappresentato dalle frequenti immissioni di auto dagli accessi laterali di zone residenziali. In provincia invece, un altro tratto individuato è sulla Statale 96, quello compreso tra i km 114 e 116+400 (zona Modugno) dove vi sono numerosi opifici, plessi industriali e commerciali. Ancora, la statale 100 in zona Capurso (km 10 e 13 su entrambe le direzioni) dove spesso vi sono rallentamenti e code. Ultimo tratto, quello della Sp 231 dal km 0 (Modugno) al km 11+300 e dal km 16+300 al km 35+300, comprendendo pure i territori di Bitonto, Ruvo, Terlizzi e Corato, dove si segnala un traffico sostenuto di auto e mezzi pesanti, talvolta caratterizzato da manovre pericolose e immissioni da accessi laterali.