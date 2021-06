Vaccini, al via le prenotazioni per gli under 40: oltre 20mila adesioni nella prima mezzora

'L'ora x' è scattata alle 14: in Puglia sono partite le prenotazioni per gli under 40 per il vaccino Covid, che copriranno in una settimana tutta la fascia fino ai 16 anni. Nello specifico, oggi era il turno dei nati tra il 1982 e il 1986, che potevano manifestare la loro adesione attraverso il sito www.lapugliativaccina.regione.puglia.it, al numero verde 800.71.39.31 e nelle farmacie convenzionate con il sistema FarmaCup. A poco più di mezz'ora dall'avvio delle prenotazioni, ci sono già oltre 22 mila persone in attesa. Dalle 14 del 5 giugno, poi, potranno prenotare le classi di età 1987-1991, dal 7 i nati tra il 1992 e il 1996, dal 9 i 1997-2001 e dall'11 giugno per i nati negli anni dal 2002 al 2005. La fascia di popolazione compresa tra i 39 e i 16 anni in Puglia è pari a un milione di persone circa. Fino ad ora le dosi di vaccino somministrate (dato aggiornato alle 6.08) sono 2.429.177, il 91,8% delle 2.646.505 consegnate (terza regione in Italia dopo Lombardia e Marche).