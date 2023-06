Aggrediti da una baby gang in pieno centro a Bari: due quindicenni sorpresi alle spalle e colpiti

Ancora baby gang in azione nel centro di Bari. Dopo l'episodio denunciato sui social nei giorni scorsi dall'attore Dante Marmone, due quindicenni sono rimasti vittime di un'altra aggressione nella serata di martedì. A riportare la notizia è l'Ansa.

I due adolescenti, un ragazzo e una ragazza, sarebbero stati sorpresi alle spalle nei pressi del teatro Margherita, e aggrediti senza alcune ragione: lui picchiato e colpito con un pugno al volto, la ragazza invece presa per i capelli e scaraventata a terra dalle componenti femminili della banda. L'episodio si è consumato intorno alle 20, in piena luce e in una zona molto frequentata dai giovani di sera. Le famiglie delle vittime hanno annunciato che sporgeranno denuncia questa mattina.