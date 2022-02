Baby gang in azione per le strade di Bari Vecchia: gruppo di ragazzini aggrediti con calci e pugni

Nuovo episodio di violenza giovanile per le strade di Bari Vecchia: un gruuppo di ragazzini, sabato sera, è stato circondato da alcuni coetanei e assalito a calci e pugni. La vicenda è stata segnalata da una mamma sulla bacheca del sindaco Antonio Decaro.

"Mentre mio figlio e un gruppo di amici - scrive la donna - uscivano da un locale in una stradina, sono stati accerchiati e molestati da alcuni ragazzini, che li sfottevano spintonavano e prendevano a calcetti. Loro hanno accelerato il passo cercando di raggiungere il Corso, ma poi i ragazzini sono stati affiancati e incitati da ragazzi più grandi, e mio figlio e un suo amico hanno ricevuto un calcio forte in testa. Non hanno reagito, per paura, e hanno finalmente raggiunto Corso Vittorio Emanuele". Di lì la richiesta di più controlli e presenza delle forze dell'ordine. Pochi giorni fa un episodio analogo nell'area verde di parco 2 Giugno.