Baby gang ancora in azione a parco 2 Giugno: "Rapinati minorenni, servono telecamere e più controlli"

Baby gang in azione nel parco 2 Giugno con rapine di soldi e cellulari ai danni di minorenni: l'ultimo episodio si è verificato un paio di giorni fa, secondo quanto denuncia il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio comunale a Bari, Filippo Melchiorre. Ed è proprio il consigliere comunale a chiedere interventi per migliorare la sicurezza nell'area verde più grande della città.

"Abbiamo richiesto - spiega Melchiorre - il ripristino del Corpo di guardia dei vigili urbani e il l’installazione della videosorveglianza alla luce dei gravi episodi di aggressione e rapina nei confronti di giovani concittadini da parte di una baby gang. Presenteremo un ordine del giorno per chiedere al sindaco di intervenire attraverso il Comitato sulla sicurezza per evitare che fenomeni di questo tipo, verificatisi in particolare da ottobre in poi si ripresentino sia a parco 2 Giugno che in tutti i giardini cittadini".