Bacheca rotta e schegge di vetro sporgenti, la segnalazione dal sottopasso Marconi: "Così da tempo, è un pericolo"

Vetri della bacheca in frantumi e schegge che sporgono, con grande pericolo per chi si trova a passare accanto a quella vetrinetta. Siamo nel sottovia 'Marconi', che collega corso Sonnino con via Oberdan. A (ri)lanciare la segnalazione sono i residenti, che già qualche mese fa avevano evidenziato le condizioni in cui versa la bacheca, probabilmente vandalizzata. Da allora, però, la situazione non è cambiata, anzi sembra essere peggiorata.

L'assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso, contattato da Baritoday in occasione di questa seconda segnalazione, ha assicurato un rapido intervento del Comune per la sostituzione del vetro rotto: "Non ne eravamo a conoscenza - spiega l'assessore - Provvederò a trasmettere la segnalazione ai tecnici, i quali daranno le indicazioni del caso per procedere a breve all'intervento".