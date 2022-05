Progetto G124, la riqualificazione del San Paolo con Renzo Piano parte da una bacheca: "Qui si segnalano i problemi"

La riqualificazione del quartiere San Paolo parte da una bacheca. È quella che è stata affissa in via Altamura perché i residenti potessero raccontare i loro problemi e trasformarli in soluzioni con il progetto G124. Si tratta dell'iniziativa ideata dall'archistar Renzo Piano, per cui negli scorsi giorni è stato siglato il protocollo d'intesta tra Comune e Politecnico.

A mostrare le bacheche che si riempiono di segnalazioni è stato il sindaco Decaro sui social: "Guardando questa bacheca sicuramente si leggono i problemi - scrive - la mancanza di verde, di spazi per giocare e per stare insieme, più controlli e interventi urgenti sulle case popolari dell'Arca. Ma la cosa più bella è la speranza di chi oggi è stato con noi e ha lasciato il suo messaggio sotto la scritta opportunità. Perché non c'è futuro se non proviamo tutti insieme a risolvere i problemi ma anche a guardare alle opportunità che questo quartiere ha. Faremo tesoro di questa giornata e torneremo per condividere le prime bozze di progetto".

Il progetto di riqualificazione

L’area individuata per il progetto nel capoluogo pugliese è uno spazio aperto limitrofo a via Altamura, già oggetto dell’intervento del Quartiere Museo con la realizzazione delle 10 opere murali sulle facciate degli edifici di proprietà di Arca Puglia centrale, e non lontano dai luoghi che saranno interessati dagli interventi del progetto di rigenerazione del Piano Periferie finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. La riqualificazione di quest’area triangolare, dell’estensione di circa 3.500mq, si pone perciò in continuità con la strategia complessiva di rigenerazione del quartiere San Paolo che punta alla creazione o risignificazione di spazi destinati alla relazione e alla socializzazione, con l’obiettivo di consolidare la comunità del quartiere attraverso più forti legami di vicinato.