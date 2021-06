Vandali in azione sul watefront di San Girolamo: presi a sassate i sanitari nei bagni pubblici

I sanitari fatti a pezzi, forse con il grosso sasso lasciato in bella vista in uno degli urinatoi. Vandali in azione sul waterfront di San Girolamo: a postare le foto dell'atto vandalico effettuato nei bagni pubblici, è stato il Comitato di quartiere 'San Girolamo Fesca'. Ignoti sono entrati in azione mettendo a soqquadro i locali della piazza sul mare del nuovo lungomare, lasciandoli inutilizzabili.

