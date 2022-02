Bambina aggredita da pitbull al San Paolo: operata d'urgenza per un morso all'orecchio. Animale accalappiato dall'Asl

Una bambina di tre anni è attualmente ricoverata in codice rosso al Policlinico di Bari dopo essere stata aggredita nella mattinata da un pitbull. L'episodio è avvenuto intorno alle 8.30 nei pressi del cinema Ciaky, tra il quartiere San Paolo e Palese: l'animale, non accompagnato dal padrone, ha morso la piccola all'orecchio e non ha mollato la presa finché le grida dei presenti non lo hanno fatto allontanare.

Sul posto è intervenuta polizia, polizia locale e il Nucleo zoofilo della Città metropolitana di Bari, oltre a un'ambulanza del 118 che ha trasportato la piccola d'urgenza all'ospedale per essere operata, dove si trova al momento in codice rosso. Subito partite le ricerche dell'animale, che ha anche aggredito altre tre persone nella mattinata, tra cui un ciclista: è stato accalappiato sulla vecchia provinciale che collega Modugno all'aeroporto 'Karol Wojtyla di Palese dai veterinari dell'Asl. Come riportato dalla polizia locale, sarà ricoverato in struttura sanitaria per gli accertamenti di rito. Dalle prime indagini si è scoperto che l'animale ha un padrone - essendo microchippato - che dovrà rispondere non solo di maltrattamenti nei confronti del cane, ma anche delle lesioni da lui provocate.

Nel frattempo dalle associazioni animaliste arriva l'appello per un reale censimento da parte delle amministrazioni comunali dei pitbull, così da evitare episodi come quello odierno.

