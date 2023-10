Bimbo di 3 anni e mezzo dimenticato nello scuolabus a Bari: il piccolo in lacrime per 3 ore chiuso a bordo del pulmino

Un bambino di tre anni e mezzo sarebbe stato dimenticato a bordo di uno scuolabus per tre ore. L'episodio, come racconta Telebari, sarebbe accaduto ieri mattina sul mezzo che si occupa del trasporto dei bambini per conto di una scuola dell'infanzia del quartiere San Paolo di Bari.

Alle 9, secondo quanto ha riferito a Telebari la madre del piccolo, il pulmino scolastico avrebbe terminato il giro previsto, ma il bambino sarebbe rimasto a bordo del mezzo, seduto nelle ultime file. Sarebbe poi stato ritrovato alle 12, in stato di agitazione, sudato a causa del forte sole e del caldo che si era generato all'interno dello scuolabus chiuso.

Secondo quanto riportato dalla mamma, il bambino avrebbe provato ad attirare l'attenzione dall'interno del bus chiuso, battendo le mani sui vetri del mezzo. Nessuno però lo avrebbe notato. A causa del caldo e della stanchezza, il piccolo si sarebbe addormentato e sarebbe, infine, stato ritrovato alle 12 a bordo dello scuolabus.

Il bambino è stato ritrovato in lacrime per lo spavento. I genitori del piccolo hanno presentato una denuncia ai Carabinieri per far luce sull'accaduto.