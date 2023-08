Tragedia all'acquapark nel Barese: bimbo di quattro anni annega in una piscina

Un bambino di quattro anni e mezzo è morto nel pomeriggio in un parco acquatico di Monopoli, nel Barese. E' accaduto intorno alle 18. Secondo prime ricostruzioni, il piccolo, originario di Fasano, sarebbe annegato in una delle piscine della struttura, l'AquaPark Egnazia.

Tutte da chiarire le esatte circostanze dell'accaduto. Inutili si sono purtroppo rivelati i soccorsi e i tentativi di rianimazione per il bambino. Il 118, intervenuto sul posto, lo ha trasportato d'urgenza in ospedale ma per il piccolo non c'è stato nulla da fare. Sull'accaduto indagano i carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione, come riporta l'Ansa, il piccolo potrebbe aver urtato la testa mentre stava facendo alcuni giochi, per poi cadere in acqua. Gli investigatori stanno cercando di capire anche attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza cosa sia accaduto in quegli attimi, raccogliendo anche le testimonianze dei presenti.

*Ultimo aggiornamento 22.46