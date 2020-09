Sfugge al controllo della mamma e rincorre treno in partenza: bimbo di tre anni 'acciuffato' e salvato da un poliziotto

Era sfuggito all'attenzione della mamma, una donna nigeriana di 24 anni, che si trovava nel bar della stazione con un'amica, andandosi a cacciare in una situazione molto pericolosa: per fortuna un poliziotto della Polfer, che in quel momento stava lasciando l'ufficio a fine turno, richiamato dal pianto del piccolo, si è accorto di quel bimbo che rincorreva un treno in partenza lungo i binari della stazione centrale di Bari. L'agente è quindi intervenuto afferrando il bambino e salvandolo dalla situazione di pericolo.

