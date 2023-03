Popolare di Bari, chiusa l'indagine per falso in bilancio e ostacolo alla vigilanza: nuove accuse per gli ex vertici della banca

La Procura di Bari ha emesso dieci avvisi di conclusione delle indagini preliminari nei confronti degli ex vertici della Banca Popolare di Bari, con le accuse di falso in bilancio per gli anni dal 2016 al 2018, ostacolo alla vigilanza della Consob e di Bankitalia, estorsione e lesioni personali ai danni di un manager e aggiotaggio bancario ai danni degli azionisti della banca. Lo riporta l'Ansa. Destinatari degli avvisi sono Marco e Gianluca Jacobini, padre e figlio, rispettivamente ex presidente ed ex vice direttore generale dell'istituto di credito, poi commissariato dalla Banca d'Italia a fine 2019, Vincenzo De Bustis Figarola, ex dg ed ex amministratore delegato della banca, Giorgio Papa, ex Ad, Roberto Pirola, ex presidente del collegio sindacale, e Elia Circelli, Giuseppe Marella, Gregorio Monachino, Nicola Loperfido e Benedetto Maggi, ex dirigenti.

Secondo le accuse, gli indagati, sia attraverso i falsi in bilancio che nelle comunicazioni alla clientela, riporta ancora l'Ansa, avrebbero minato la stabilità patrimoniale e la capacità di essere solvibile della banca, di aver alterato la percezione della solidità bancaria, quindi la fiducia dei risparmiatori. Le false comunicazioni sociali, secondo quanto stimato, ammonterebbero a diverse centinaia di milioni di euro. Il periodo di riferimento dei reati contestati va dal 2013 al 2019.