Tribunale condanna Banca Popolare di Bari: dovrà risarcire coppia di anziani con 210mila euro

Il Tribunale di Bari, con sentenza del 27 febbraio scorso, ha condannato la Banca Popolare di Bari (ora Bdm) a risarcire una coppia di pensionati per la somma di oltre 210mila euro e spese legali. Lo comunica l'avvocato Massimo Melpignano, responsabile nazionale banca e finanza dell'associazione Konsumer che ha assistito la coppia di pensionati nella causa.

Il Tribunale "ha censurato - sostiene Melpignano - il comportamento della banca per 'grave inadempimento in ordine agli obblighi informativi gravanti a suo carico' ". “Un pensiero triste rende meno lieta questa vittoria - rimarca -. Uno dei due pensionati non potrà festeggiare questa vittoria. Consegnerò l’assegno della banca agli eredi e, come sempre faccio in simili occasioni, voglio dedicare questa vittoria ad una persona che non c’è più e che ha riposto fiducia in noi e nella battaglia per la tutela dei diritti" conclude il legale.