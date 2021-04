Fermato per un controllo, trovato con una banconota da 100 euro contraffatta. Nei guai 20enne disoccupato: in casa oltre mille euro in contanti

E' accaduto nei giorni scorsi in stazione a Bari: il controllo esteso all'abitazione del ragazzo ha permesso di rinvenire anche un'ingente somma di denaro contante per cui non ha saputo fornire spiegazioni

Fermato dagli agenti della polizia ferroviaria per un controllo in stazione, trovato in possesso di una banconota da 100 euro risultata contraffatta. E' accaduto nei giorni scorsi a Bari.

Gli agenti in servizio nella stazione di Bari Centrale, hanno notato un cittadino straniero che camminava in compagnia di un altro individuo, al quale, qualche giorno prima, era stata sequestrata un quantitativo di sostanza stupefacente e denaro. Scattato il controllo, l’amico, un ventenne originario della Costa d’Avorio, è stato trovato in possesso di una banconota da 100 euro, risultata contraffatta.

La perquisizione è stata estesa anche all’abitazione del giovane, dove gli agenti hanno trovato 1.360 euro, di cui lo stesso non ha saputo dare spiegazione, tenuto conto che non svolge alcuna attività lavorativa, e diverse ricevute di versamento di somme consistenti di denaro su conti correnti.

Al termine dell’attività, il denaro, la banconota contraffatta e il restante materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro, mentre l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per riciclaggio e detenzione, ai fini della spendita, di banconota falsa.

(foto di repertorio)