Festa nazionale della Repubblica Ellenica, da Palazzo di città sventola la bandiera greca in omaggio al legame con la Grecia

Una bandiera greca sventola dalla facciata di Palazzo di città, a Bari. È l'omaggio del Comune di Bari per la giornata in cui si celebra la festa nazionale della Repubblica Ellenica, per testimoniare il legame di amicizia che unisce la città e il popolo greco.

"Partecipare alla festa nazionale greca con l’esposizione della bandiera bianca e blu sulla facciata di Palazzo di Città, così come richiesto dal console greco Stelio Campanale - le parole del sindaco Decaro - rappresenta un segno di attenzione per la numerosa comunità greca presente a Bari e per l'intensa attività di scambi culturali ed economici tra la nostra e le città greche gemellate".