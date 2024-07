Centro per il contrasto alla povertà estrema, online il bando comunale per la gestione dei servizi

Il progetto punta a consolidare i servizi rivolti a coloro che si trovano in condizione di povertà estrema, con problemi di tipo sociale ed economico, con particolare riferimento alle persone senza dimora. È online, sul sito istituzionale del Comune di Bari, il bando per l’affidamento della gestione del 'Centro polivalente sperimentale per il contrasto alla povertà estrema 2.0'.

L’importo dell’appalto posto a base d’asta, per la durata di tre anni, ammonta a 1.685.732,04 euro (al netto dell'Iva) ed è comprensivo dei costi per la gestione del servizio, del personale, dei costi di locazione, delle utenze, dei consumi e di ogni altro costo attinente all’appalto in questione.

Oltre all’importo a base d’asta, in considerazione delle imprevedibili necessità materiali dei destinatari del servizio nonché della possibilità del verificarsi di situazioni emergenziali legate all’aumento dei flussi migratori o alle condizioni meteorologiche (emergenza freddo/caldo) o a emergenze sanitarie, potranno essere finanziate attività aggiuntive per un massimo di 50mila euro quale contributo fisso, non soggetto a ribasso.

L’appalto è finanziato con fondi del Programma nazionale Metro plus e città medie Sud 2021-2027 a titolarità dell’Agenzia per la Coesione Territoriale.

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti gli operatori economici indicati nel bando, eventualmente associati con organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale o altri soggetti senza scopo di lucro. Il concorrente dovrà indicare e descrivere, fornendo la documentazione a comprova della disponibilità dell’immobile e la sua planimetria. La struttura dovrà avere una superficie minima di 200 metri quadri, idonea ad accogliere cittadini in situazioni di difficoltà sociale, povertà estrema o senza dimora, con l’obiettivo di offrire servizi essenziali quali docce, consumo dei pasti, spazio di 'tregua' per chi vive sulla strada, assicurando un luogo di ritrovo confortevole e di socializzazione protetto.

L'immobile individuato per l’espletamento del servizio dovrà possedere i requisiti previsti dalle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza e dovrà avere impianti adeguati alle normative e agli standard vigenti. Inoltre, dovrà essere ubicato preferibilmente in una zona centrale della città o, comunque, in un luogo abitato e facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici, in modo da permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio.

La proposta progettuale dovrà, inoltre, descrivere l’organizzazione degli ulteriori servizi da espletarsi nel centro polifunzionale: attività di accoglienza, sportello sociale povertà estrema, mensa sociale, attività di cura della persona, guardaroba sociale, percorsi sociopsicologici ed educativi, osservatorio di ricerca sulla povertà estrema, accompagnamento ai servizi sociali del territorio.

I concorrenti dovranno anche illustrare il processo di miglioramento delle condizioni di vita degli ospiti della struttura attraverso la realizzazione di attività pre-professionalizzanti, che possano favorire l’inserimento nel mercato del lavoro degli ospiti più inclini a compiere percorsi verso l’autonomia.

Il progetto dovrà, inoltre, indicare l’eventuale coinvolgimento di volontari all’interno e all’esterno del servizio specificando la provenienza delle risorse, le attività, il numero delle ore di presenza e la sussistenza di idonea e adeguata copertura assicurativa.

L’appalto verrà aggiudicato a seguito di espletamento di procedura, con aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il termine per la presentazione delle proposte progettuali è fissato alle 9 del prossimo 26 luglio.