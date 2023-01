Contributo alloggiativo per le famiglie a basso reddito, online il bando del Comune di Bari

È stato pubblicato oggi, sul sito istituzionale del Comune di Bari, il bando per l’attribuzione del contributo alloggiativo, riferito all'anno 2021, in favore delle famiglie in difficoltà. I requisiti per l’ammissione e le modalità di partecipazione sono contenuti nel testo dell’avviso pubblico disponibile, insieme a tutta la modulistica, nella sezione 'Bandi - Altri avvisi' del portale cittadino.

Per poter accedere alla misura di sostegno economica, bisognerà essere stati residenti nel Comune di Bari e nell’alloggio oggetto del contratto di locazione per il quale si chiede il contributo nell’anno 2021. Sarà necessario, inoltre, aver condotto in locazione un alloggio, nell’anno 2021, a titolo di abitazione principale, con contratto regolarmente registrato intestato al richiedente o ad un componente del nucleo familiare ed in regola con l’imposta di registro. Un altro requisito è riferito al reddito annuo del nucleo familiare, conseguito nell’anno 2021: la somma deve rientrare nei valori indicati nell’avviso pubblico del Comune.

La graduatoria sarà predisposta secondo un principio di gradualità in modo da favorire i nuclei familiari con redditi bassi; in caso di parità di redditi sarà data precedenza ai nuclei familiari che presentano un’elevata soglia di incidenza del canone sul reddito. La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, dovrà pervenire direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Bari entro il 21 prossimo febbraio tramite raccomandata a/r indirizzata all’Agenzia per la Casa - ripartizione Patrimonio - viale Archimede 41/A - 70126 Bari e deve riportare la seguente dicitura 'Bando contributo alloggiativo - competenza 2021' - 'Non aprire' (farà fede il timbro postale), oppure per via telematica mediante un indirizzo personale di posta elettronica certificata (pec) ovvero di un proprio delegato alla trasmissione, al seguente indirizzo pec: bandierp.comunebari@pec.rupar.puglia.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf. In caso di invio tramite un delegato, alla pec deve essere allegato il documento di delega alla trasmissione firmato dal richiedente e il documento di riconoscimento del delegato.

Per tutte le informazioni e richieste di chiarimenti, per l’intero periodo di apertura del bando gli interessati potranno utilizzare l'indirizzo email barifitti2022@gmail.com e il recapito telefonico 3297852083 disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.

"Il bando per il contributo alloggiativo rappresenta uno strumento fondamentale per molte famiglie che si trovano ad affrontare un periodo di difficoltà economica dovuto a diverse variabili in un momento in cui il costo della vita è cresciuto sensibilmente - ha commentato l’assessore al Patrimonio, Vito Lacoppola - Anche quest’anno, perciò, la Regione Puglia e il Comune di Bari riservano risorse ingenti a questa misura, consapevoli che il canone di locazione costituisce una delle voce più pesanti del bilancio familiare. In particolare, a fronte di un fabbisogno stimato complessivamente in circa 6.800.000 euro sul territorio cittadino, l’amministrazione comunale erogherà un contributo pari a circa il 75%, destinandovi risorse proprie in misura maggiore rispetto agli anni passati.Il nostro auspicio è che l’attuale Governo confermi il finanziamento del fondo affitti per continuare a garantire ai cittadini il diritto all’abitare".