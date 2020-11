Ospedale da campo in Fiera, bando da 9 milioni per la realizzazione. 'Ossigeno' per le Terapie intensive quasi al collasso

Un bando da 9,64 milioni di euro per realizzare un ospedale da campo da 160 posti letto di terapia intensiva e subintensiva all'interno della Fiera del Levante di Bari. L'avviso a inviti, gestito dalla centrale unica di acquisti Empulia di InnvaPuglia, è stato pubblicato lo scorso 14 novembre, con la scadenza delle domande fissate alle 15 di oggi, per la realizzazione di tre aree attraverso strutture prefabbricate. Un modo per dare respiro alla Sanità pugliese, che vede oggi occupato il 41% dei posti letto di terapia intensiva, cioè l'11% oltre la soglia critica del 30% fissata dal ministero della Salute (solo nel bollettino odierno sono presenti 198 ricoveri).

Il bando verrà aggiudicato in base "all'offerta economica più vantaggiosa", come viene riportato. Domani la commissione si riunirà per analizzare le offerte pervenute, dal momento dell'aggiudicazione la struttura dovrà essere realizzate entro 45 giorni.