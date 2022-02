Parco della Giustizia, pubblicato il bando per la progettazione del primo lotto: "Risolverà problematiche logistiche e valorizzerà l'area"

Dopo gli annunci, il primo passo per la realizzazione del Parco della Giustizia a Bari è stato completato: è stato infatti pubblicato il concorso di progettazione per la cittadella da realizzare nell'area delle ex caserme Milano e Capozzi. Un'opera che potrà risolvere le problematiche logistiche della giustizia barese, donando una sede definitiva al Tribunale penale e agli uffici della Procura, trasferitisi in via Dioguardi. E non solo, perché potrà anche "valorizzare un quadrante importante e centrale dell’area urbana grazie ad una concezione nuova di un Parco della Giustizia aperto alla cittadinanza, che prevede un bosco urbano con percorsi green e di mobilità dolce, nonché elementi d’aggregazione sociale e d’innovazione urbana" ricordano dall'Agenzia del demanio.

Il progetto

Le proposte progettuali dovranno essere trasmesse entro le ore 12:00 del giorno 9 maggio esclusivamente in modalità digitale mediante la piattaforma informatica appositamente predisposta. Il progetto richiesto dovrà garantire spiccate prestazioni energetico-ambientali, un concept innovativo in grado di esprimere un’immagine unitaria e riconoscibile, sotto il profilo volumetrico e compositivo. Particolare rilevanza viene data nella progettazione agli spazi esterni prevalentemente a verde, per migliorare la qualità dell’ambiente e della vita dei cittadini, in coerenza con i principi della rigenerazione urbana. L’intero intervento, suddiviso per aree funzionali, avverrà per lotti ed annualità successive.

Il concorso consentirà così di acquisire un "Progetto di fattibilità tecnica ed economica”, individuando il soggetto affidatario - che riceverà un premio di 150mila euro, per l'affidamento con procedura negoziata - senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi del Codice degli Appalti (art. 152, comma 5, del D.Lgs. 50/2016) - della progettazione definitiva del primo lotto. Lotto che comprende la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria necessarie alla funzionalità dell’intero compendio; dell’intero parco a verde con le relative attrezzature, parcheggi e servizi vari; della prima area funzionale “Tribunale Penale e la Procura della Repubblica presso il Tribunale” e relative aree di pertinenza e, infine, dei parcheggi interrati, necessari alla funzione realizzata. Il concorso prevede poi che al vincitore possa essere affidata anche la progettazione definitiva dei lotti successivi. Tutti i dettagli del concorso e le modalità per partecipare sono consultabili nella sezione Gare e Aste di www.agenziademanio.it e sulla piattaforma dedicata al concorso.