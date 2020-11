Covid, barboncino risulta positivo a test nel Barese: vive in famiglia con tre persone sintomatiche

Un cane, un barboncino, è risultato positivo al Covid nel Barese. La notizia, riportata oggi da Telenorba, viene confermata dall'Ansa sulla base di quanto appreso dal Dipartimento di Prevenzione della Regione Puglia.

Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa, il dipartimento di Prevenzione dell'Asl Bari ha inviato una nota al ministero della Salute per informarlo del caso. Il cane vive in una famiglia composta da tre persone, tutte risultate positive al Covid-19 e con sintomi. Il servizio veterinario ha quindi eseguito il tampone anche sul cane, riscontrando "una bassa positività". Il cane, quindi, sarebbe stato contagiato dagli umani, in ambito familiare, ma presenta comunqueuna carica virale bassa, non in grado di trasmettere il contagio.

"La notizia - afferma intervistato da Ansa l'assessore regionale alla Salute, Pierluigi Lopalco - non rappresenta un problema sanitario, da quanto è emerso fino ad ora i cani non sono ospiti in grado di diffondere il contagio".

*Ultimo aggiornamento ore 13.57