Alla ricerca dei delfini nelle acque baresi: la barca della Jonian Dolphin Conservation pronta a ospitare ragazzi autistici

Fino al 10 ottobre con il progetto 'BioTours' anche i giovani seguiti dalla Cooperativa Dalla Luna Onlus, che si trasformeranno per un giorno in ricercatori marini. L'11 ottobre l'imbarcazione salperà alla volta di Termoli per altre attività di progetto, coinvolgendo gli studenti del locale Istituto nautico. Il progetto è stato presentato questa mattina al Circolo Barion di Bari