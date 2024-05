Venti imbarcazioni da diporto a Bari sconosciute al fisco italiano: scattano multe per 3 milioni

La Guardia di Finanza di Bari ha indentificato negli approdi del capoluogo una ventina di imbarcazioni da diporto battenti bandiera estera, ma di fatto appartenenti a cittadini italiani, completamente sconosciute al fisco.

L'omessa dichiarazione, riferita agli ultimi cinque anni d’imposta, prevederà nel complesso multe per 3 milioni di euro. Si tratta di un fenomeno, quello del 'flagging out', che vede diversi proprietari di natanti, in alcuni casi anche yacht di lusso, 'emigrare' solo sulla carta verso registri navali esteri, nel tentativo di occultarne il possesso al fisco italiano, realizzare una notevole riduzione dei costi di gestione riferiti alle dotazioni di sicurezza e alle periodiche revisioni, nonché di acquisire la possibilità di navigare senza limitazioni.